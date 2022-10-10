Путін завтра зустрінеться з гендиректором МАГАТЕ та президентом ОАЕ

Крім того, Пєсков повідомив, що завтра Путін зустрінеться із президентом ОАЕ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

За його словами, лідери РФ та ОАЕ проведуть двосторонні переговори у форматі віч-на-віч.

Нагадаємо, раніше Гроссі здійснив візит до Києва для проведення консультацій щодо створення зони ядерної безпеки на Запорізько АЕС. Також МАГАТЕ провело ротацію представників місії на ЗАЄС.

Гроссі також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і повідомив, що після поїздки до Росії він повернеться в Україну, щоб доповісти Зеленському про результати візиту.