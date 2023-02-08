Путін зараз не виявляє щирого інтересу до дипломатії, - Блінкен

Президент РФ Володимир Путін і досі не виявляє щирого інтересу до дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

При цьому він зазначив, що для США та їх союзників зараз критично важливо продовжувати та нарощувати підтримку України.

За його словами, найкращий спосіб прискорити перспективи реальної дипломатії - це продовжувати схиляти ситуацію на полі бою на користь України.

"Путін зараз не виявляє щирого інтересу до дипломатії", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що йому не цікаві переговори з російським диктатором зараз, додавши, що після повномасштабного вторгнення Путін для нього ніхто.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що не бачить з ким можна говорити в Росії та заявив, що немає впевненості у тому, що Путін ще живий.

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