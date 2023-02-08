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Путин сейчас не проявляет искренний интерес к дипломатии, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Chris J Ratcliffe/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент РФ Владимир Путин до сих пор не проявляет искренний интерес к дипломатическому урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Путин сейчас не проявляет искренний интерес к дипломатии", - сказал Блинкен.

По его словам, лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины.

При этом он отметил, что для США и их союзников сейчас важно продолжать и наращивать поддержку Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором сейчас, добавив, что после полномасштабного вторжения Путин для него никто.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что не видит, с кем можно говорить в России, и заявил, что нет уверенности в том, что Путин еще жив.

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