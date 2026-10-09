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Путін запросив Шредера додому на День народження

10:06 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Путін запросив Шредера додому на День народження Фото: диктатор РФ Володимир Путін і колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер (росЗМІ)
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Колишній канцлер Німеччини Ґергард Шредер приїхав до Москви на зустріч з керівництвом мережі магазинів і побував на дні народження глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Російський диктатор відсвяткував 74-й день народження. Спільне фото з Шредером опублікувала пресслужба Кремля 8 жовтня.

У Кремлі розповіли, що Путін дізнався про приїзд Шредера до Москви "з повідомлень ЗМІ".

"Президент запросив свого старого друга до себе додому. Ґергард Шредер був разом із Володимиром Путіним, коли глава держави відзначав учора свій день народження", - повідомили у Кремлі.

Навіщо Шредер приїхав до Москви

До Москви Шредер прибув, щоб зустрітися зі співробітниками та керівництвом мережі магазинів "Глобус".

Він став членом наглядової ради "Гіперглобус". Це російське відділення німецького холдингу Globus Holding GmbH & Co. У Росії воно має мережу продуктових гіпермаркетів.

У Німеччині нову роботу Шредера в Росії назвали "зрадою Європи".

Шредер був канцлером Німеччини у 1998-2005 роках. Раніше він працював у керівництві "Роснафти" та компанії-оператора "Північного потоку" Nord Stream.

У Німеччині він має неоднозначну репутацію. Причина - його багаторічні тісні зв'язки з російським енергетичним сектором та особиста дружба з Путіним.

Нагадаємо, що Стів Віткофф, спецпредставник президента США Дональда Трампа, та зять американського президента Джаред Кушнер можуть знову поїхати до Москви на зустріч з главою Кремля.

За даними Axios, це може статися наприкінці жовтня.

Як повідомляло РБК-Україна, заступник голови Міністерства закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не збирається найближчим часом відновлювати переговори за посередництва США.

Відповідальність за припинення тристоронніх зустрічей він поклав на Україну.

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