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Команда Трампа знову може поїхати на переговори до Путіна до Москви, - Axios

02:32 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Едуард Ткач
Команда Трампа знову може поїхати на переговори до Путіна до Москви, - Axios Фото? Джаред Кушнер та Стів Уіткофф (Getty Images)
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Спецпредставник Трампа Стів Уіткофф та зять президента США Джаред Кушнер незабаром знову можуть здійснити візит до Москви, щоб зустрітися з диктатором РФ Володимиром Путіним і поговорити з приводу миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

Як уже було відомо, сьогодні у п'ятницю в Майамі відбудеться зустріч Віткоффа та Кушнера з українською та європейською делегаціями для подання "нових ідей та пропозицій", щоб подолати тупикову ситуацію в російсько-українській війні.

Як пише Axios, адміністрація Трампа сподівається досягти дипломатичного прориву напередодні проміжних виборів у США і до того, як в Україні настане сувора зима.

Одна з цілей – це часткове припинення вогню, яке зупинить атаки на енергетику та зерно. І хоч Україна заявила про готовність піти на такий крок, Росія поки що виявила мало бажання.

"Всі вони нервуються через майбутню зиму. Зима буде важкою, якщо війна не припиниться. Тому США намагаються виступити посередниками між сторонами з метою вироблення єдиної пропозиції", - сказало джерело зі США.

У четвер Віткофф і Кушнер зустрілися з президентом Дональдом Трампом, щоб представити останню пропозицію США і отримати його думку напередодні переговорів у Майамі, які, як очікується, триватимуть два дні.

За словами джерела, сторони обговорять пропозиції щодо гарантій безпеки для України, план повоєнного процвітання та інші аспекти війни.

Український чиновник сказав виданню, що незважаючи на скептицизм у Києві, проміжні вибори в США та потреба Росії у знятті санкцій можуть спонукати диктатора РФ Володимира Путіна погодитися на якесь припинення вогню.

"Уїткофф і Кушнер можуть вирушити до Москви наприкінці цього місяця для подальших переговорів з Путіним", - резюмував Axios з посиланням на джерело.

Мирні переговори

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже анонсував, що 9 та 10 жовтня у Майамі пройдуть переговори делегацій України та США. Він розповів, що українська сторона закликатиме посилити тиск на Москву.

За даними РБК-Україна, на зустрічі в Майамі обговорюватиметься активізація дипломатії та можливість підготовки тристоронньої зустрічі з Росією.

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