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Путин пригласил Шредера домой на День рождения

10:06 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Путин пригласил Шредера домой на День рождения Фото: диктатор РФ Владимир Путин и бывший канцлер Германии Гергард Шредер (росСМИ)
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Бывший канцлер Германии Гергард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети магазинов и побывал на дне рождения главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский диктатор отпраздновал 74-й день рождения. Совместное фото со Шредером опубликовала пресс-служба Кремля 8 октября.

В Кремле рассказали, что Путин узнал о приезде Шредера в Москву "из сообщений СМИ".

"Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Гергард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения", - сообщили в Кремле.

Зачем Шредер приехал в Москву

В Москву Шредер прибыл, чтобы встретиться с сотрудниками и руководством сети магазинов "Глобус".

Он стал членом наблюдательного совета "Гиперглобус". Это российское отделение немецкого холдинга Globus Holding GmbH&Co. В России она имеет сеть продуктовых гипермаркетов.

В Германии новую работу Шредера в России назвали "изменой Европы".

Шредер был канцлером Германии в 1998-2005 годах. Ранее он работал в руководстве "Роснефти" и компании-оператора "Северного потока" Nord Stream.

В Германии у него неоднозначная репутация. Причина - его многолетние тесные связи с российским энергетическим сектором и личная дружба с Путиным.

Напомним, что Стив Виткофф, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, и зять американского президента Джаред Кушнер могут снова поехать в Москву на встречу с главой Кремля.

По данным Axios, это может произойти в конце октября.

Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается в ближайшее время возобновлять переговоры при посредничестве США.

Ответственность за прекращение трехсторонних встреч он возложил на Украину.

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