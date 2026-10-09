Путин пригласил Шредера домой на День рождения
Бывший канцлер Германии Гергард Шредер приехал в Москву на встречу с руководством сети магазинов и побывал на дне рождения главы Кремля Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Российский диктатор отпраздновал 74-й день рождения. Совместное фото со Шредером опубликовала пресс-служба Кремля 8 октября.
В Кремле рассказали, что Путин узнал о приезде Шредера в Москву "из сообщений СМИ".
"Президент пригласил своего старого друга к себе домой. Гергард Шредер был вместе с Владимиром Путиным, когда глава государства отмечал вчера свой день рождения", - сообщили в Кремле.
Зачем Шредер приехал в Москву
В Москву Шредер прибыл, чтобы встретиться с сотрудниками и руководством сети магазинов "Глобус".
Он стал членом наблюдательного совета "Гиперглобус". Это российское отделение немецкого холдинга Globus Holding GmbH&Co. В России она имеет сеть продуктовых гипермаркетов.
В Германии новую работу Шредера в России назвали "изменой Европы".
Шредер был канцлером Германии в 1998-2005 годах. Ранее он работал в руководстве "Роснефти" и компании-оператора "Северного потока" Nord Stream.
В Германии у него неоднозначная репутация. Причина - его многолетние тесные связи с российским энергетическим сектором и личная дружба с Путиным.
Напомним, что Стив Виткофф, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, и зять американского президента Джаред Кушнер могут снова поехать в Москву на встречу с главой Кремля.
По данным Axios, это может произойти в конце октября.
Как сообщало РБК-Украина, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не собирается в ближайшее время возобновлять переговоры при посредничестве США.
Ответственность за прекращение трехсторонних встреч он возложил на Украину.