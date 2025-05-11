Путін відкинув перемир'я з 12 травня: запропонував дату і місце переговорів з Україною

Під час виступу перед пресою Путін заявив, що пропонує відновити переговори з Україною 15 травня в Стамбулі. Він також зазначив, що РФ неодноразово пропонувала кроки щодо припинення вогню (хоча справедливо кажучи, висувала умови) і нібито ніколи не відмовлялася від діалогу з українською стороною.



"Нагадаю ще раз, не ми перервали переговори у 2022 році. Це зробила українська сторона. У зв'язку з цим, незважаючи ні на що, пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані нею наприкінці 2022 року. Відновити прямі переговори. Причому підкреслю, без всяких попередніх умов. Почати пропонуємо без зволікання вже наступного четверга, 15 травня, у Стамбулі. Там, де вони проводилися раніше і там де вони були перервані", - сказав Путін.

Глава Кремля анонсував, що завтра у нього буде розмова з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Путін висловив сподівання, що турецький лідер надасть майданчик для переговорів.

"Як відомо, турецькі колеги неодноразово пропонували свої послуги з організації подібних переговорів, і президент Ердоган дуже багато зробив для їхньої організації... Завтра у нас запланована розмова з президентом Туреччини паном Ердоганом. Я хочу попросити його про те, щоб він надав таку можливість проведення переговорів у Туреччині. Але сподіваюся, що він підтвердить своє бажання сприяти пошуку миру в Україні", - заявив диктатор.

Він додав, що Росія нібито налаштована серйозно на переговори і не виключає, що під час зустрічей вдасться досягти домовленостей про нові перемир'я, нове припинення вогню.

"Ми налаштовані на серйозні переговори з Україною. Їхній сенс у тому, щоб усунути першопричини конфлікту, вийти на встановлення довгострокового, міцного миру на історичну перспективу. Не виключаємо, що під час цих переговорів вдасться домовитися і про якісь нові перемир'я, про нове припинення вогню. Причому про реальне перемир'я", - резюмував він.