Путин отверг перемирие с 12 мая: предложил дату и место переговоров с Украиной

В ходе выступление перед прессой Путин заявил, что предлагает возобновить переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Он также отметил, что РФ неоднократно предлагала шаги по прекращению огня (хотя справедливо говоря, выдвигала условия) и якобы никогда не отказывалась от диалога с украинской стороной.



"Напомню еще раз, не мы прервали переговоры в 2022 году. Это сделала украинская сторона. В этой связи несмотря ни на что предлагаем киевским властям возобновить переговоры прерванные ими в конце 2022 года. Возобновить прямые переговоры. Причем подчеркну, без всякий предварительных условий. Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле. Там, где они проводились ранее и там где они были прерваны", - сказал Путин.

Глава Кремля анонсировал, что завтра у него будет разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин уже сейчас попросил его предоставить площадку для переговоров.

"Как известно, турецкие коллеги неоднократно предлагали свои услуги по организации подобных переговоров и президент Эрдоган очень многое сделал для их организации... Завтра у нас намечан разговор с президентом Турции господином Эрдоганом. Я хочу попросить его о том, чтобы он предоставил такую возможность проведения переговоров в Турции. Но надеюсь, что он подтвердит свое желание способствовать поиску мира в Украине", - заявил диктатор.

Он добавил, что Россия якобы настроена серьезно на переговоры и не исключих, что в ходе встреч удастся достичь договоренностей о новых перемириях, новом прекращении огня.

"Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня. Причем о реальном перемирии", - резюмировал он.