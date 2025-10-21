ЗСУ розвінчали фейк РФ про "швидке просування" в напрямку Костянтинівки
Росіяни поширюють у мережі черговий інформаційний вкид. Вони заявляють про нібито "швидке просування" в напрямку Костянтинівки, що є фейком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Угруповання військ "Схід".
Зазначається, що останнім часом в інтернеті побільшало повідомлень про нібито "швидке просування" російських окупантів чи "захоплення" ними населених пунктів на Донеччині.
"Так, певні інтернет-медіа поширюють неправдиву інформацію про просування сил противника в напрямку Костянтинівка. Це - чергова спроба ворога видати бажане за дійсне та створити ілюзію "успіхів", - пояснили українські військові.
Сили оборони України продовжують виконувати у цьому районі бойові завдання.
Українців закликали не піддаватися паніці, перевіряти інформацію і довіряти виключно офіційним джерелам.
Нагадаємо, російські загарбники нещодавно обстріляли Костянтинівку Донецької області керованими авіаційними бомбами. Пошкоджено церкву УПЦ МП, загинули двоє мирних жителів. Ще четверо громадян отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Раніше частина Донецької області була знеструмлена в результаті обстрілів з боку країни-агресорки. Зокрема, без електрики залишилися Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська.
РБК-Україна раніше писало, що російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що російські окупанти нібито взяли під контроль дві третини Куп'янська та "зайшли" у ще кілька великих міст. Зокрема, він повідомив, що загарбники нібито вже увійшли у місто Костянтинівка.