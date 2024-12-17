Путін заплатив Кім Чен Ину за відправку до РФ солдатів та зброї КНДР: NYT дізналось суму

Північна Корея отримала необхідні їй гроші та дипломатичні важелі впливу відправивши війська воювати проти України. КНДР відправила до Росії близько 11 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, відправка військ приносить Північній Кореї низку переваг, включаючи вкрай необхідні гроші і дипломатичні важелі впливу. Кім Чен Ин отримує від Росії продовольство, нафту, готівку і сучасні системи озброєнь на мільярди доларів. Ймовірно, це дозволить його режиму витримати міжнародні санкції і модернізувати свої звичайні збройні сили.

У червні пан Кім і російський диктатор Володимир Путін підписали в Пхеньяні договір про взаємну оборону і співробітництво. Після цього Північна Корея почала надсилати війська до Росії.

За даними NYT, Північна Корея надала Росії зброю у 20 000 морських контейнерів. Мова про мільйони артилерійських снарядів, нещодавно розроблені балістичні ракети, реактивні системи залпового вогню і гаубиці дальнього радіусу дії.

Ймовірно, Північна Корея заробила до 5,5 мільярдів доларів на угодах з Росією щодо постачання озброєнь. Також КНДР може щорічно отримувати до 572 мільйонів доларів за рахунок розгортання військ. При цьому офіційний експорт країни лише минулого року склав 330 мільйонів доларів.

Однак ні Росія, ні Північна Корея не розкрили, як саме Москва платила КНДР.

Але північнокорейські нафтові танкери привозять набагато більше нафти з Росії, ніж дозволено санкціями ООН, згідно з аналізом супутникових знімків, опублікованих минулого місяця британським Центром відкритих джерел і BBC.

На землі північнокорейські військові також вперше за багато десятиліть отримують цінну інформацію з поля бою, в тому числі інновації у використанні безпілотників, які змінюють сучасну війну. Війна проти України надає Північній Кореї першу можливість випробувати свої новітні балістичні ракети KN-23 і KN-24 проти західних систем протиповітряної оборони в реальному бою. За словами південнокорейських чиновників, їхні технічні фахівці подорожували з ракетами, щоб виявити недоліки і зібрати дані, які потім відвезуть додому.

Північнокорейські військові в Курській області

За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Росія почала використовувати солдатів КНДР.