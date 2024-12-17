Путин заплатил Ким Чен Ыну за отправку в РФ солдат и оружия КНДР: NYT узнало сумму

Северная Корея получила необходимые ей деньги и дипломатические рычаги влияния отправив войска воевать против Украины. КНДР отправила в Россию около 11 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, отправка войск приносит Северной Корее ряд преимуществ, включая крайне необходимые деньги и дипломатические рычаги влияния. Ким Чен Ын получает от России продовольствие, нефть, наличные деньги и современные системы вооружений на миллиарды долларов. Вероятно, это позволит его режиму выдержать международные санкции и модернизировать свои обычные вооруженные силы.

В июне господин Ким и российский диктатор Владимир Путин подписали в Пхеньяне договор о взаимной обороне и сотрудничестве. После этого Северная Корея начала отправлять войска в Россию.

По данным NYT, Северная Корея предоставила России оружие в 20 000 морских контейнеров. Речь о миллионах артиллерийских снарядов, недавно разработанных баллистических ракетах, реактивных системах залпового огня и гаубицах дальнего радиуса действия.

Вероятно, Северная Корея заработала до 5,5 миллиардов долларов на сделках с Россией по поставкам вооружений. Также КНДР может ежегодно получать до 572 миллионов долларов за счет развертывания войск. При этом официальный экспорт страны только в прошлом году составил 330 миллионов долларов.

Однако ни Россия, ни Северная Корея не раскрыли, как именно Москва платила КНДР.

Но северокорейские нефтяные танкеры привозят гораздо больше нефти из России, чем разрешено санкциями ООН, согласно анализу спутниковых снимков, опубликованных в прошлом месяце британским Центром открытых источников и BBC.

На земле северокорейские военные также впервые за многие десятилетия получают ценную информацию с поля боя, в том числе инновации в использовании беспилотников, которые меняют современную войну. Война против Украины предоставляет Северной Корее первую возможность испытать свои новейшие баллистические ракеты KN-23 и KN-24 против западных систем противовоздушной обороны в реальном бою. По словам южнокорейских чиновников, их технические специалисты путешествовали с ракетами, чтобы выявить недостатки и собрать данные, которые затем отвезут домой.

Северокорейские военные в Курской области

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, Россия начала использовать солдат КНДР.