"Путін заплатить за свою війну": у Німеччині зробили заяву щодо використання активів РФ

Клінгбайль висловив упевненість, що незабаром можна буде більш ефективно використовувати заморожені російські активи.

"Важливо, щоб все було юридично безпечним", - сказав він у Люксембурзі перед консультаціями європейських міністрів фінансів.

За словами німецького міністра, останнім часом у цьому питанні вже було досягнуто прогресу. Ще потрібно вирішити деякі питання і серйозно поставитися до зауважень, зокрема з боку Бельгії. Однак є способи більш ефективно використовувати російські кошти.

Клінгбайль заявив, що він впевнений, що "в кінцевому підсумку ми доможемося того, щоб Путін заплатив за свою війну".