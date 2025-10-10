"Путін заплатить за свою війну": у Німеччині зробили заяву щодо використання активів РФ

Російський диктатор Володимир Путін заплатить за свою війну проти України. Німеччина знайде спосіб ефективно використати заморожені активи РФ.
Про це заявив міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Клінгбайль висловив упевненість, що незабаром можна буде більш ефективно використовувати заморожені російські активи.
"Важливо, щоб все було юридично безпечним", - сказав він у Люксембурзі перед консультаціями європейських міністрів фінансів.
За словами німецького міністра, останнім часом у цьому питанні вже було досягнуто прогресу. Ще потрібно вирішити деякі питання і серйозно поставитися до зауважень, зокрема з боку Бельгії. Однак є способи більш ефективно використовувати російські кошти.
Клінгбайль заявив, що він впевнений, що "в кінцевому підсумку ми доможемося того, щоб Путін заплатив за свою війну".
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні країни запровадили низку жорстких санкцій проти РФ. Зокрема - заморожування російських активів за кордоном.
Як оцінили у МВФ, обсяг таких активів у 2024-2025 роках перевищує 300-350 мільярдів доларів. Точні дані складно встановити через розподіл коштів по різних юрисдикціях.
Євросоюз розглядає можливість використання заморожених активів РФ для надання Україні так званої "репараційної позики". Кредит передбачається повертати лише після отримання Україною компенсації від Росії.
Водночас прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер висловив сумніви щодо використання заморожених російських активів для фінансування кредитів Україні.
Однак ЄС посилює тиск на Бельгію щодо дозволу на використання заморожених росактивів.