"Путин заплатит за свою войну": в Германии сделали заявление об использовании активов РФ

Клингбайль выразил уверенность, что вскоре можно будет более эффективно использовать замороженные российские активы.

"Важно, чтобы все было юридически безопасным", - сказал он в Люксембурге перед консультациями европейских министров финансов.

По словам немецкого министра, в последнее время в этом вопросе уже был достигнут прогресс. Еще нужно решить некоторые вопросы и серьезно отнестись к замечаниям, в частности со стороны Бельгии. Однако есть способы более эффективно использовать российские средства.

Клингбайль заявил, что он уверен, что "в конечном итоге мы добьемся того, чтобы Путин заплатил за свою войну".