Головна » Новини » Війна в Україні

Бельгія поставила умову для використання російських активів на підтримку України

Бельгія, Четвер 02 жовтня 2025 12:31
Бельгія поставила умову для використання російських активів на підтримку України Фото: прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повторно висловив сумніви щодо використання заморожених російських активів для фінансування кредитів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Прем'єр-міністр Бельгії вчора повторно порушив юридичні питання щодо використання заморожених російських активів для фінансування України.

Вевер очолює групу країн, які залишаються скептичними щодо цього кроку через занепокоєння юридичними наслідками.

Зазначається, що Бельгія особливо вразлива в цьому питанні, оскільки більше половини коштів зберігається в брюссельській кліринговій компанії Euroclear.

У своїх коментарях сьогодні вранці де Вевер зазначив, що попросив інших лідерів надати тверді гарантії щодо розподілу ризиків у разі використання заморожених російських активів для фінансування кредитів Україні.

Він наголосив, що Бельгія буде готова реалізувати цей план лише після отримання задовільних відповідей на свої запитання, а наразі таких відповідей не отримано.

Заморожені активи РФ

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року західні держави запровадили низку жорстких санкцій проти РФ. Одним із ключових заходів стало заморожування російських активів за кордоном.

За оцінками Міжнародного валютного фонду та незалежних експертів, обсяг таких активів у 2024-2025 роках перевищує 300-350 мільярдів доларів. Точні дані складно встановити через розподіл коштів по різних юрисдикціях.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз розглядає можливість використання заморожених активів РФ для надання Україні так званої "репараційної позики". Кредит передбачається повертати лише після отримання Україною компенсації від Росії.

Крім того, за даними Reuters, Україна може отримати фінансування на суму близько 300 мільярдів доларів без прямого конфіскації російських коштів. Ці кошти планується направити на оборонні потреби та покриття бюджетного дефіциту.

