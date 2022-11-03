Путін запевнив, що не планує застосовувати ядерну зброю, - речник Ердогана

Глава Росії Володимир Путін запевнив президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, що не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.

Про це заявив речник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

"Під час телефонних розмов російська сторона запевнила Туреччину у відсутності планів щодо застосування ядерної зброї, українська сторона ж спростувала твердження про "підготовку до застосування брудної зброї"", - сказав Калин.

Ердоган продовжує закликати Україну та Росію повернутися за стіл переговорів. Калин нагадав, що турецький лідер з початку цього року проводить переговори з Путіним, що "зменшити ескалацію".

При цьому спікер Ердогана вважає, що жодна зі сторін "не має просувань на фронті", тому не виглядає переможцем у війні.