Путін запевнив, що не планує застосовувати ядерну зброю, - речник Ердогана
Глава Росії Володимир Путін запевнив президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, що не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.
Про це заявив речник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.
"Під час телефонних розмов російська сторона запевнила Туреччину у відсутності планів щодо застосування ядерної зброї, українська сторона ж спростувала твердження про "підготовку до застосування брудної зброї"", - сказав Калин.
Ердоган продовжує закликати Україну та Росію повернутися за стіл переговорів. Калин нагадав, що турецький лідер з початку цього року проводить переговори з Путіним, що "зменшити ескалацію".
При цьому спікер Ердогана вважає, що жодна зі сторін "не має просувань на фронті", тому не виглядає переможцем у війні.
Нагадаємо, вчора у російському МЗС заявили, що РФ готова застосовувати ядерну зброю, якщо побачить загрозу для своєї держави.
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