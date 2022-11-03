ua ru
Чт, 03 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін запевнив, що не планує застосовувати ядерну зброю, - речник Ердогана

Новость на русском →
Анкара, Четвер 03 листопада 2022 15:21
Путін запевнив, що не планує застосовувати ядерну зброю, - речник Ердогана Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Росії Володимир Путін запевнив президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана, що не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.

Про це заявив речник турецького лідера Ібрагім Калин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

"Під час телефонних розмов російська сторона запевнила Туреччину у відсутності планів щодо застосування ядерної зброї, українська сторона ж спростувала твердження про "підготовку до застосування брудної зброї"", - сказав Калин.

Ердоган продовжує закликати Україну та Росію повернутися за стіл переговорів. Калин нагадав, що турецький лідер з початку цього року проводить переговори з Путіним, що "зменшити ескалацію".

При цьому спікер Ердогана вважає, що жодна зі сторін "не має просувань на фронті", тому не виглядає переможцем у війні.

Нагадаємо, вчора у російському МЗС заявили, що РФ готова застосовувати ядерну зброю, якщо побачить загрозу для своєї держави.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Турция Ядерна зброя Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
При відключенні світла зникає зв'язок та інтернет. Чому так відбувається і що робити
DAILY
Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України
Віталій НосачФотокорреспондент Чорні сліди "руського міру". Що Росія залишила по собі після окупації на сході України