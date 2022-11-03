Путин заверил, что не планирует применять ядерное оружие, - спикер Эрдогана

Глава России Владимир Путин заверил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что не собирается применять ядерное оружие против Украины.

Об этом заявил спикер турецкого лидера Ибрагим Калын, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

"Во время телефонных разговоров российская сторона заверила Турцию в отсутствии планов по применению ядерного оружия, украинская сторона же опровергла утверждения о "подготовке к применению грязного оружия"", - сказал Калын.

Эрдоган продолжает призывать Украину и Россию вернуться за стол переговоров. Калын напомнил, что турецкий лидер с начала этого года проводит переговоры с Путиным, что "снизить эскалацию".

При этом спикер Эрдогана считает, что ни одна из сторон "не имеет продвижений на фронте", поэтому не выглядит победителем в войне.