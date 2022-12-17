UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Путін, закінчи цю війну": Шольц звернувся до диктатора та закликав до переговорів

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Німеччині заявили про необхідність переговорів із РФ для припинення агресії, яку ведуть окупанти. Главу Кремля Володимира Путіна закликали закінчити війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву німецького канцлера Олафа Шольца, якого цитує газета Kölner Stadt-Anzeiger.

"Канцлер Олаф Шольц заявив про необхідність подальших переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним щодо припинення загарбницької війни проти України", - цитує видання Шольца.

За його словами, мета Німеччини полягає в тому, "щоб Росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність".

"Для цього необхідно буде говорити. Залишається побачити, чи буде це зроблено телефоном, по відеозв’язку чи за довгим столом", - вважає Шольц.

Він наголосив, Росія повинна визнати, що так далі тривати не може.

"Путін повинен припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для взаєморозуміння. Звернення може бути лише таким: Путін, закінчи цю війну", - заявив Шольц.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини констатував, що Путін не збирається відмовлятися від загарбницьких планів щодо України та у всіх розмовах чітко каже, що хоче щось завоювати. Однак попри це Шольц каже про продовження діалогу з диктатором.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц під час телефонної розмови з Путіним закликав останнього вивести війська з території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КремльОлаф ШольцВійна Росії проти України