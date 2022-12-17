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"Путин, закончи эту войну": Шольц обратился к диктатору и призвал к переговорам

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Германии заявили о необходимости переговоров с РФ для прекращения агрессии, которую ведут оккупанты. Главу Кремля Владимира Путина призвали закончить войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца, которого цитирует газета Kölner Stadt-Anzeiger.

"Канцлер Олаф Шольц заявил о необходимости дальнейших переговоров с президентом России Владимиром Путиным о прекращении захватнической войны против Украины", - цитирует издание Шольца.

По его словам, цель Германии состоит в том, чтобы Россия прекратила свою агрессивную войну, а Украина защитила свою целостность.

"Для этого необходимо будет говорить. Остается увидеть, будет ли это сделано по телефону, по видеосвязи или же за длинным столом", - считает Шольц.

Он подчеркнул, Россия должна признать, что так дальше продолжаться не может.

"Путин должен прекратить войну, вывести войска и таким образом создать возможность для взаимопонимания. Обращение может быть только следующим: Путин, закончи эту войну", - заявил Шольц.

Напомним, недавно канцлер Германии констатировал, что Путин не собирается отказываться от захватнических планов по Украине и во всех разговорах четко говорит, что хочет что-то завоевать. Однако, несмотря на это, Шольц говорит о продолжении диалога с диктатором.

Напомним, ранее Олаф Шольц во время телефонного разговора с Путиным призвал последнего вывести войска с территории Украины.

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