UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Путин о захвате Крыма: не позволим использовать щедрые подарки для ущерба России

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин заявил, что не позволит использовать территориальные "щедрые подарки" для нанесения ущерба Российской Федерации. В частности, в контексте вопроса Украины и Крыма.

Об этом он заявил на выступлении в Лужниках по случаю седьмой годовщины захвата полуострова.

По его словам, в развале СССР виноваты большевики, которые, к тому же, лишили Россию геополитических преимуществ. В то же время Москва готова жить в новых условиях.

"Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии. Мы рассматриваем эти народы как братские нам народы, готовы подставить им плечо и локоть… Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано", - заявил Путин.

Отметим, 18 марта 2014 года на фоне политического кризиса и Революции достоинства в Украине Россия якобы "узаконила" аннексию украинского Крыма на основании результатов псевдореферендума.

Напомним, ранее Путин заявил, что решит проблемы Крыма с водоснабжением.

Также на этой неделе у Путина исключили новый референдум по Крыму и выступили с заявлением по Донбассу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияКрым
Читайте также
Крымская платформа должна объединить демократические страны мира, - Зеленский
Прогноз погоды