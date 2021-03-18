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Путін про захоплення Криму: не дозволимо використовувати щедрі подарунки на шкоду Росії

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не дозволить використовувати територіальні "щедрі подарунки" для нанесення шкоди Російській Федерації. Зокрема, в контексті питання України і Криму.

Про це він заявив на виступі в Лужниках з нагоди сьомої річниці захоплення півострова.

За його словами, в розвалі СРСР винні більшовики, які, до того ж, позбавили Росію геополітичних переваг. В той же час Москва готова жити в нових умовах.

"Більше того, ми розглядаємо наших сусідів не просто як сусідів, близьких по географії. Ми розглядаємо ці народи як братські нам народи, готові підставити їм плече і лікоть... Але ми ніколи не погодимося тільки з одним - щоб хтось дозволив собі використати щедрі подарунки Росії для нанесення збитку самій Російській Федерації. Сподіваюся, це буде почуто", - заявив Путін.

Відзначимо, 18 березня 2014 року на тлі політичної кризи і Революції гідності в Україні Росія нібито "узаконила" анексію українського Криму на підставі результатів псевдореферендума.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що вирішить проблеми Криму з водопостачанням.

Також на цьому тижні у Путіна виключили новий референдум з Криму і виступили із заявою з Донбасу.

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяКрим
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