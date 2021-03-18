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Путин о Крыме: угрозу энергодефицита сняли, вопрос с водой тоже решим

Новина українською → Москва, Четверг 18 марта 2021 15:38
Путин о Крыме: угрозу энергодефицита сняли, вопрос с водой тоже решим Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что вопрос с водоснабжением оккупированного Крыма будет решен. Он отметил, что вопрос водоснабжения полуострова является первоочередным и стоит наиболее остро для жителей Крыма.

Об этом сообщает ТАСС.

"Нам удалось снять угрозу энергодефицита.. Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе и с водой", - заявил он.

Путин отметил, что комплексный план по водоснабжению республики рассчитан до 2024 года.

"Учитывая, что проблема имеет неотложный характер - договорились действовать максимально быстро и по сразу по различным направлениям", - подчеркнул он.

Путин также добавил, что власти сделают все для обеспечения стабильности и безопасности в регионе: будет развиваться инфраструктура, местным предприятиям окажут поддержку, создадут условия для привлечения инвестиций.

Напомним, в оккупированном Крыму наблюдается сложная ситуация с запасами воды: реки обмеливают и пересыхают, а некоторые водохранилища уже пересохли.

Кроме того, представитель президента Украины предложил достроить дамбу на Крымском канале, чтобы исключить возможность поставок воды в Крым до его деоккупации.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с водоснабжением Крыма связаны с тем, что Российская Федерация довела его "до ручки". И любые жалобы Москвы по этому вопросу абсолютно бесперспективны.

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