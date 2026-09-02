Путін "захопив" Козачу Лопань, але в ЗСУ розкрили справжню ситуацію

"Обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Ситуація динамічна, наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження", - розповіли військові.

В 14 АК зазначили, що від початку активних дій на цьому напрямку російська армія зазнала значних втрат у живій силі. Зокрема, 178 окупантів ліквідовано, ще 210 загарбників отримали поранення.

"Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не піддаватися ворожим інформаційним вкидам", - йдеться у заяві.