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Путін "захопив" Козачу Лопань, але в ЗСУ розкрили справжню ситуацію

11:41 02.09.2026 Ср
1 хв
Від початку активних дій на тому напрямку РФ втратила сотні своїх солдатів
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські військові (Getty Images)

Козача Лопань у Харківській області перебуває під повним контролем Сил оборони України. Чергові заяви російського диктатора та пропадинстів про нібито "захоплення" селища є фейком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 14-го Армійського Корпусу.

"Обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями. Ситуація динамічна, наші війська утримують визначені рубежі, ведуть активну оборону та завдають ворогу системного вогневого ураження", - розповіли військові.

В 14 АК зазначили, що від початку активних дій на цьому напрямку російська армія зазнала значних втрат у живій силі. Зокрема, 178 окупантів ліквідовано, ще 210 загарбників отримали поранення.

"Сили оборони контролюють ситуацію на зазначеному напрямку. Закликаємо довіряти виключно офіційним джерелам інформації та не піддаватися ворожим інформаційним вкидам", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно українські захисники спростували заяву окупантів про нібито захоплення села Писарівка в Сумській області. Населений пункт залишається під контролем СОУ, а бої в цьому районі тривають.

Крім того, нещодавно російське Міноборони заявило про окупацію населеного пункту Новокостянтинівка (Перше Травня) на Сумщині. Однак українські захисники спростували чергову вигадку ворога.

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Володимир ПутінЗбройні сили УкраїниВійна в УкраїніФейки