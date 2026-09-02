Путин "захватил" Казачью Лопань, но в ВСУ раскрыли истинную ситуацию

"Обстановка в районе населенного пункта остается напряженной и характеризуется активными боевыми действиями. Ситуация динамичная, наши войска удерживают определенные рубежи, ведут активную оборону и наносят врагу системное огневое поражение", - рассказали военные.

В 14 АК отметили, что с начала активных действий на этом направлении российская армия понесла значительные потери в живой силе. В частности, 178 окупантов ликвидированы, еще 210 захватчиков получили ранения.

"Силы обороны контролируют ситуацию на указанном направлении. Призываем доверять исключительно официальным источникам информации и не подвергаться вражеским информационным вбросам", - говорится в заявлении.