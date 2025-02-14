Путін загрожуватиме Європі навіть після досягнення миру в Україні, - Пісторіус

За словами міністра оборони ФРН, адміністрація Трампа "намагається укласти швидку мирну угоду між Росією та Україною". А Європі" США пропонує забезпечити широку безпеку для цього миру".

Утім, навіть в разі досягнення мирної угоди, Європа не зможе розслабитися, вважає Пісторіус. Адже Москва продовжить провокувати європейські країни, а європейцям доведеться забезпечувати мир.

"Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту", - заявив Пісторіус напередодні відкриття заходу.

Тому, на думку міністра, Європа має захистити себе за допомогою сильної інноваційної бази військових технологій. Війна в Україні показала важливість технологічних інновацій в умовах сучасної війни.

"Мир у Європі можна забезпечити лише з позиції сили", - підкреслив Пісторіус.

Очільник Міноборони Німеччини назвав 4 головні сфери військових технологій майбутнього: штучний інтелект, дрони, квантові технології та кібербезпека.

Разом з тим Пісторіус наголосив, що жодна мирна угода не може бути досягнута без обговорення з Україною. Та й будь-які перемовини без включення Європи також не спрацюють, впевнений міністр.