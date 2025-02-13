Європа підтримає Україну, якщо вона не погодиться на угоду між США та РФ, - Каллас

Європа підтримає Україну, якщо вона не погодиться на мирну угоду, укладену між США та Росією. Будь-яке швидке вирішення буде поганим і не спрацює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас під час спілкування з журналістами.

"Будь-яка угода, укладена без нас, провалиться, тому що Європа та Україна необхідні для того, аби також імплементувати цю угоду. Без нас за столом переговорів ви можете домовитись про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації", - зазначила Каллас.

Вона наголосила, що будь-яке швидке вирішення буде поганим і не спрацює.

"Якщо Україна опиратиметься, Європа підтримає її принципи. Так, ми на 20% менше, якщо США відступлять, але Україна захищатиме суверенітет і територіальну цілісність. І ми разом у цьому", - додала глава дипломатії ЄС.