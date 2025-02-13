Європа підтримає Україну, якщо вона не погодиться на угоду між США та РФ, - Каллас
Європа підтримає Україну, якщо вона не погодиться на мирну угоду, укладену між США та Росією. Будь-яке швидке вирішення буде поганим і не спрацює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави дипломатії ЄС Каї Каллас під час спілкування з журналістами.
"Будь-яка угода, укладена без нас, провалиться, тому що Європа та Україна необхідні для того, аби також імплементувати цю угоду. Без нас за столом переговорів ви можете домовитись про що завгодно, але все це провалиться через відсутність імплементації", - зазначила Каллас.
Вона наголосила, що будь-яке швидке вирішення буде поганим і не спрацює.
"Якщо Україна опиратиметься, Європа підтримає її принципи. Так, ми на 20% менше, якщо США відступлять, але Україна захищатиме суверенітет і територіальну цілісність. І ми разом у цьому", - додала глава дипломатії ЄС.
Переговори Трампа з Путіним та Зеленським
Нагадаємо, вчора, 12 лютого, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову, під час якої, серед іншого, обговорили війну в Україні.
Того ж дня американський лідер також поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.
Пізніше Трамп заявив, що провів "чудові перемови" з Росією та Україною. За його словами, є "хороша можливість завершити війну".
Водночас низка європейських та українських ЗМІ почали заявляти про те, що пряма розмова Трампа та Путіна може свідчити про те, що США можуть домовлятись про мир в Україні без участі самої України та країн Європи.
Зокрема, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі вважає, що переговори про Україну не можуть проходити без неї, а голос України має бути в центрі будь-яких переговорів.
Детально про те, як у Європі реагують на перемовини Трампа та Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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