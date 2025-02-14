Путин будет угрожать Европе даже после достижения мира в Украине, - Писториус

По словам министра обороны ФРГ, администрация Трампа "пытается заключить быстрое мирное соглашение между Россией и Украиной". А Европе "США предлагает обеспечить широкую безопасность для этого мира".

Впрочем, даже в случае достижения мирного соглашения, Европа не сможет расслабиться, считает Писториус. Ведь Москва продолжит провоцировать европейские страны, а европейцам придется обеспечивать мир.

"Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и в дальнейшем будет оставаться угрозой для нашего континента", - заявил Писториус накануне открытия мероприятия.

Поэтому, по мнению министра, Европа должна защитить себя с помощью сильной инновационной базы военных технологий. Война в Украине показала важность технологических инноваций в условиях современной войны.

"Мир в Европе можно обеспечить только с позиции силы", - подчеркнул Писториус.

Глава Минобороны Германии назвал 4 главные сферы военных технологий будущего: искусственный интеллект, дроны, квантовые технологии и кибербезопасность.

Вместе с тем Писториус отметил, что ни одно мирное соглашение не может быть достигнуто без обсуждения с Украиной. И любые переговоры без включения Европы также не сработают, уверен министр.