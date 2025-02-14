Путін загрожуватиме Європі навіть після досягнення миру в Україні, - Пісторіус

Європа не зможе розслабитися навіть за умови досягнення мирної угоди у війні Росії проти України. Російський диктатор Володимир Путін продовжить провокувати Захід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса на заході «Ніч інновацій», що відбувся на полях Мюнхенської безпекової конференції.

За словами міністра оборони ФРН, адміністрація Трампа "намагається укласти швидку мирну угоду між Росією та Україною". А Європі" США пропонує забезпечити широку безпеку для цього миру".

Утім, навіть в разі досягнення мирної угоди, Європа не зможе розслабитися, вважає Пісторіус. Адже Москва продовжить провокувати європейські країни, а європейцям доведеться забезпечувати мир.

"Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту", - заявив Пісторіус напередодні відкриття заходу.

Тому, на думку міністра, Європа має захистити себе за допомогою сильної інноваційної бази військових технологій. Війна в Україні показала важливість технологічних інновацій в умовах сучасної війни.

"Мир у Європі можна забезпечити лише з позиції сили", - підкреслив Пісторіус.

Очільник Міноборони Німеччини назвав 4 головні сфери військових технологій майбутнього: штучний інтелект, дрони, квантові технології та кібербезпека.

Разом з тим Пісторіус наголосив, що жодна мирна угода не може бути досягнута без обговорення з Україною. Та й будь-які перемовини без включення Європи також не спрацюють, впевнений міністр.