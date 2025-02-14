Путин будет угрожать Европе даже после достижения мира в Украине, - Писториус

Европа не сможет расслабиться даже при достижении мирного соглашения в войне России против Украины. Российский диктатор Владимир Путин продолжит провоцировать Запад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса на мероприятии "Ночь инноваций", состоявшемся на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам министра обороны ФРГ, администрация Трампа "пытается заключить быстрое мирное соглашение между Россией и Украиной". А Европе "США предлагает обеспечить широкую безопасность для этого мира".

Впрочем, даже в случае достижения мирного соглашения, Европа не сможет расслабиться, считает Писториус. Ведь Москва продолжит провоцировать европейские страны, а европейцам придется обеспечивать мир.

"Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и в дальнейшем будет оставаться угрозой для нашего континента", - заявил Писториус накануне открытия мероприятия.

Поэтому, по мнению министра, Европа должна защитить себя с помощью сильной инновационной базы военных технологий. Война в Украине показала важность технологических инноваций в условиях современной войны.

"Мир в Европе можно обеспечить только с позиции силы", - подчеркнул Писториус.

Глава Минобороны Германии назвал 4 главные сферы военных технологий будущего: искусственный интеллект, дроны, квантовые технологии и кибербезопасность.

Вместе с тем Писториус отметил, что ни одно мирное соглашение не может быть достигнуто без обсуждения с Украиной. И любые переговоры без включения Европы также не сработают, уверен министр.