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Путін погрожує Заходу "розширенням війни" у разі постачання далекобійної зброї Україні

Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російський диктатор Володимир Путін погрожує "розширити війну", якщо Захід поставить Україні далекобійне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Путіна до Федеральних зборів.

"Чим більш далекобійніші системи надходитимуть в Україну, тим далі ми відсуватимемо загрозу від наших кордонів", - заявив диктатор.

Також Путін звинуватив Захід у спробі перевести війну в Україні у "фазу глобального протистояння".

Крім того, під час звернення Путін знову не зміг не згадати про ядерну зброю. За його словами, у Росії "оснащення ядерних сил стримування новітніми системами становить понад 91%".

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Київ отримає від західних партнерів далекобійні ракети, здатні вражати цілі на глибині 120-150 км.

Також, як заявив український президент Володимир Зеленський, для України знімається табу з постачання далекобійних ракет.

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