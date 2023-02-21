Путин угрожает Западу "расширением войны" в случае поставок дальнобойного оружия Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Путина к Федеральному собранию.

"Чем более дальнобойнее системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", - заявил диктатор.

Также Путин обвинил Запад в попытке перевести войну в Украине в "фазу глобального противостояния".

Кроме того, во время обращения Путин вновь не смог не упомянуть о ядерном оружии. По его словам, в России "оснащения ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет более 91%".