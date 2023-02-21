RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин угрожает Западу "расширением войны" в случае поставок дальнобойного оружия Украине

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский диктатор Владимир Путин угрожает "расширить войну", если Запад поставит Украине дальнобоеное вооружение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Путина к Федеральному собранию.

"Чем более дальнобойнее системы будут поступать в Украину, тем дальше мы будем отодвигать угрозу от наших границ", - заявил диктатор.

Также Путин обвинил Запад в попытке перевести войну в Украине в "фазу глобального противостояния".

Кроме того, во время обращения Путин вновь не смог не упомянуть о ядерном оружии. По его словам, в России "оснащения ядерных сил сдерживания новейшими системами составляет более 91%".

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит от западных партнеров дальнобойные ракеты, способные поражать цели на глубине 120-150 км.

Также, как заявил украинский президент Владимир Зеленский, для Украины снимается табу по поставкам дальнобойных ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьВойна в Украине