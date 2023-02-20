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Україна отримає далекобійні ракети, але не факт, що ATACMS, - Резніков

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 09:14
Україна отримає далекобійні ракети, але не факт, що ATACMS, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримає від західних партнерів далекобійні ракети, здатні вражати цілі на глибіні 120-150 кілометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова виданню "Бабель".

За його словами, ракети надійдуть в Україну протягом першого півріччя.

"Не факт взагалі, що це будуть ATACMS. Є інші дальні ракети. Так, орки тепер ховаються за 120-150, і треба щось таке, щоб до них дотягнутись - і ми дотягнемось", - сказав міністр.

Раніше видання Politico писало, США стурбовані тим, що їм не вистачить далекобійних ракет для відбиття власних загроз. Саме з цієї причини Україна поки що не отримає ATACMS.

Також США нібито стурбовані тим, що Україна використовуватиме їхні далекобійні ракети для ударів углиб по російській території і що це справді може стати переходом за червону лінію

За останні два десятиліття компанія Lockheed Martin випустила близько 4000 ATACMS у різних конфігураціях. Деякі з цих ракет продали країнам-союзникам, які купили ракети для власних систем залпового вогню. Близько 600 було випущено військами США під час війни у Перській затоці та війни в Іраку.

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