Путин о создании Союзного государства с Беларусью: все вопросы согласованы

Россия и Беларусь пришли к согласию по созданию Союзного государства между странами.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.

"Конечно, в поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Здесь у нас практически между профильными ведомствами все согласовано", - заявил Путин.

По его словам, сейчас остается только реализовать все поставленные цели по созданию союза.