Путин о создании Союзного государства с Беларусью: все вопросы согласованы
Россия и Беларусь пришли к согласию по созданию Союзного государства между странами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко.
"Конечно, в поле нашего зрения остаются вопросы, связанные со строительством Союзного государства. Здесь у нас практически между профильными ведомствами все согласовано", - заявил Путин.
По его словам, сейчас остается только реализовать все поставленные цели по созданию союза.
Напомним, во время переговоров с Лукашенко Путин также заявил, что Россия передаст Беларуси "Искандеры-М". Планирует сделать это уже в ближайшие месяцы.
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