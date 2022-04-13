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"Мы с Путиным не настолько глупы". Лукашенко отверг возможность объединения Беларуси и РФ

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Владивосток, Среда 13 апреля 2022 10:09
"Мы с Путиным не настолько глупы". Лукашенко отверг возможность объединения Беларуси и РФ Фото: Александр Лукашенко и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Наталья Юрченко

Лидер правящего режима Александр Лукашенко отверг возможность объединения Беларуси и России. Он заявил, что страны будут сотрудничать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТу.

"Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы, говорю, отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас будут учиться. Будут учиться! И как санкции преодолевать, и так далее", - заявил он.

Лукашенко подчеркнул, что для граждан Беларуси и России существует "единое отечество".

"Мы всегда говорим: от Бреста до Владивостока. Вот наше общее отечество, на котором существуют сегодня два независимых государства", - отметил Лукашенко.

Напомним, Владимир Путин заявил, что переговоры Украины и России удалось организовать якобы благодаря лидеру белорусского режима Александру Лукашенко.

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