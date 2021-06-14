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Путин заговорил о своем преемнике и сказал, кого готов поддержать

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Москва, Понедельник 14 июня 2021 16:36
Путин заговорил о своем преемнике и сказал, кого готов поддержать Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин допускает, что его преемником может стать человек, который критически относится к нему. Действующий президент готов поддержать того, кто предан стране.

Об этом он заявил в интервью американскому каналу NBC, текст опубликован на сайте Кремля.

По его словам, на его место "придет когда-то обязательно другой человек".

"… если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю все, чтобы такие люди были поддержаны", - отметил Путин.

Он выразил уверенность в том, что основы российской государственности, экономики и политической системы будут такими, что смена президента "не обрушит все в одночасье". Он также ответил на вопрос, ждет ли от своего преемника гарантии безопасности, как сам Путин в свое время предложил Борису Ельцину.

"Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное - это судьба страны и ее народа", - сказал он.

Напомним, ранее в Кремле говорили, что не думают о поиске преемника для Путина.

Также сегодня Путин объяснил, почему к украинским границам стянули российские войска.

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