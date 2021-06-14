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Путін заговорив про свого наступника і сказав, кого готовий підтримати

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Москва, Понеділок 14 червня 2021 16:36
Путін заговорив про свого наступника і сказав, кого готовий підтримати Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін допускає, що його наступником може стати людина, яка критично ставиться до нього. Чинний президент готовий підтримати того, хто відданий країні.

Про це він заявив в інтерв'ю американському каналу NBC, текст опублікований на сайті Кремля.

За його словами, на його місце "прийде колись обов'язково інша людина".

"...якщо я побачу, що якась людина, навіть якщо критично ставиться до якихось сфер моєї діяльності, але я побачу, що це людина з конструктивними поглядами, людина віддана країні, готова покласти на вівтар вітчизни не просто роки, а все своє життя, як би вона не ставилася до мене особисто, я зроблю все, щоб такі люди були підтримані", - зазначив Путін.

Він висловив упевненість в тому, що основи російської державності, економіки і політичної системи будуть такими, що зміна президента "не обрушить все відразу". Він також відповів на питання, чи чекає від свого наступника гарантії безпеки, як сам Путін свого часу запропонував Борису Єльцину.

"Я навіть не думаю про це, це питання взагалі третьорядного значення. Найголовніше - це доля країни та її народу", - сказав він.

Нагадаємо, раніше в Кремлі говорили, що не думають про пошук наступника для Путіна.

Також сьогодні Путін пояснив, чому до українських кордонів стягнули російські війська.

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