В Кремле ответили на заявления о поиске преемника Путина

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина ответили, что не занимаются поисками преемника

На сегодняшний день в Кремле не думают о поиске преемника действующего президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Отметим, ответ прозвучал после того, как российский телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Путин постоянно занимается поиском возможного преемника.

"До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас о возможном преемнике никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой", - отметил Песков.

Президентские полномочия Путина истекают в 2014 году.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия Украины американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее также сообщалось, что у Путина исключают обсуждение вопроса аннексированного Крыма в нормандском формате. Российские власти в очередной раз повторили, что "вопрос Крыма закрыт".