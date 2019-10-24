ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кремле ответили на заявления о поиске преемника Путина

Новости » Политика    24.10.2019 - 13:10
В Кремле ответили на заявления о поиске преемника Путина
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина ответили, что не занимаются поисками преемника

На сегодняшний день в Кремле не думают о поиске преемника действующего президента России Владимира Путина. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

Отметим, ответ прозвучал после того, как российский телеведущий Дмитрий Киселев заявил, что Путин постоянно занимается поиском возможного преемника.

"До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас о возможном преемнике никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой", - отметил Песков.

Президентские полномочия Путина истекают в 2014 году.

Напомним, ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин сыграли немалую роль в формировании негативного восприятия Украины американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее также сообщалось, что у Путина исключают обсуждение вопроса аннексированного Крыма в нормандском формате. Российские власти в очередной раз повторили, что "вопрос Крыма закрыт".

Суд РФ обязал Украину выплатить 112 млн долларов за "Укртатнафту"
Новости Украины Владимир ПутинРоссийская Федерация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь