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Путин не может дать гарантии, что Навальный выйдет живым из тюрьмы

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Москва, Понедельник 14 июня 2021 15:09
Путин не может дать гарантии, что Навальный выйдет живым из тюрьмы Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин отрицает обвинения в том, что именно он дал приказ отравить оппозиционера Алексея Навального. Он также не может гарантировать, что тот выйдет из тюрьмы живым.

Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу NBC News.

"Смотрите, такие решения в этой стране принимает не президент", - заявил Путин.

В ответ на ремарку журналиста, что Навальный является не просто заключенным, Путин ответил: "С ним не будут обращаться хуже, чем с кем-либо".

Напомним, ранее Путин в ответ на обвинения в отравлении Навального и причастности к убийству других политических соперников заявил, что "у нас нет такой привычки - убивать кого-либо".

До этого государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал отношения с Россией и заявил, что Вашингтон готов ответить на любые безрассудные или же агрессивные действия Москвы. По его словам, США наблюдают за действиями российского государства - такими как обращение с оппозиционером Алексеем Навальным и вмешательство в выборы.

"Мы бы предпочли более стабильные и предсказуемые отношения", - сказал Блинкен.

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