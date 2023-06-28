Путін загнав себе в бункер. В НАТО не мають озиратися на Кремль при ухваленні рішень, - Зеленський

Союзники по НАТО мають перестати озиратися на Росію при ухваленні важливих рішень, як, наприклад, вступ України до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу у Раді з нагоди Дня Конституції.

"Росія програє коли зустрічає сміливий та впевнений спротив. Вільний світ володіє всіма збройними, санкційними, політичними, економічними, ціннісними перевагами, які дозволяють побудувати повний захист від будь-яких російських посягань та шантажу", - сказав він.

Зеленський зазначив, що протягом останніх років НАТО мав дві фундаментальні слабкості.

По-перше, існував сумнів, чи запрацює реально 5 стаття договору про колективну безпеку. Світ сумнівався чи стане Альянс захищати країни східного флангу у випадку російської агресії проти них.

По-друге, багато хто в світі не сприймав і не сприймає НАТО як оборонний альянс, приписуючи йому внаслідок пропаганди певні нібито агресивні цілі.

"Вступ України в Альянс надійно ліквідує ці дві слабкості НАТО. По-перше, ніхто вже не сумнівається, що Україна здатна захистити себе і своїх союзників. По-друге, кожен в світі бачив що війна РФ проти України є неспровокованою та злочинною", - сказав він.

Президент зазначив, що вступ України в НАТО буде потужним сигналом світу, що це Альянс, який захищає і захистить.

За його словами, увесь східний фланг НАТО хоче, щоб США, Німеччина, Франція чи Британія розміщували своїх солдатів у східних країнах Європи поблизу кордонів РФ.

Зеленський впевнений, що після перемоги України союзники хотітимуть, щоб наші бойові бригади розміщувались на землі наших сусідів, адже Україна - це країна сили і всі це бачать.

Таким чином, НАТО гарантуватиме безпеку України, а наші Сили оборони та безпеки гарантуватимуть безпеку та захист для інших членів Альянсу.

"Щоб це стало реальністю потрібно одне - щоб всі наші партнери по Альянсу перестали озиратися на Кремль при ухваленні важливих рішень. Вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратись на кволого господаря Кремля. Божевілля Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер. Через свою слабкість. Тому абсурдно озиратись на такого неспроможного керівника такої неспроможної держави", - зауважив президент.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе вступити до Альянсу лише після завершення бойових дій. Проте країна хоче отримати політичне рішення щодо підтримки вступу на саміті у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. При цьому Зеленський вважає, що держава має всі підстави для цього.

Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що Україна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою. До того ж, країна також хоче отримати гарантії безпеки від членів НАТО.

Також додамо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг наголошував, що Путін не має права вето на розширення Альянсу, тож він не може вирішувати питання майбутнього членства України в НАТО.

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