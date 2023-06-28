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Путін не буде вирішувати питання членства України в НАТО, - Столтенберг

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Середа 28 червня 2023 01:48
Путін не буде вирішувати питання членства України в НАТО, - Столтенберг Фото: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Російський диктатор Володимир Путін не має права вето на розширення НАТО, тому не може вирішувати питання майбутнього членства України в Альянсі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Союзники погоджуються в багатьох питаннях, в тому числі стосовно членства України, всі погоджуються, що двері НАТО відкриті... Всі союзники погоджуються, що Україна буде членом", - сказав Столтенберг.

Також він зазначив, що Росія не може і не буде вирішувати це питання, ним займатиметься лише НАТО та Україна.

"Президент Путін не має права вето на розширення НАТО", - підкреслив генсек.

Вступ України до НАТО

Україна очікує саміту НАТО у Вільнюсі, який пройде 11-12 липня. На ньому наша країна хоче почути чітке політичне рішення щодо підтримки її курсу в Альянс.

Так, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує на запрошення до НАТО з відкритою датою, а глава МЗС Дмитро Кулеба сказав, що наші очікування від саміту вже частково задоволені.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що є всі політичні підстави для запрошення нашої держави в НАТО, також є повне розуміння щодо гарантій безпеки до моменту вступу.

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НАТО Єнс Столтенберг
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