Путин загнал себя в бункер. В НАТО не должны оглядываться на Кремль при принятии решений, - Зеленский

Союзники по НАТО должны перестать оглядываться на Россию при принятии важных решений, как, например, вступление Украины в Альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время выступления в Раде по случаю Дня Конституции.

"Россия проигрывает когда встречает смелое и уверенное сопротивление. Свободный мир обладает всеми вооруженными, санкционными, политическими, экономическими, ценностными преимуществами, позволяющими построить полную защиту от любых российских посягательств и шантажа", - сказал он.

Зеленский отметил, что в последние годы у НАТО было две фундаментальные слабости.

Во-первых, существовало сомнение, заработает ли реально 5 статья договора о коллективной безопасности. Мир сомневался, станет ли Альянс защищать страны восточного фланга в случае российской агрессии против них.

Во-вторых, многие в мире не воспринимали и не воспринимают НАТО как оборонный альянс, приписывая ему в результате пропаганды определенные якобы агрессивные цели.

"Вступление Украины в Альянс надежно ликвидирует эти две слабости НАТО. Во-первых, никто уже не сомневается, что Украина способна защитить себя и своих союзников. Во-вторых, каждый в мире видел, что война РФ против Украины неспровоцирована и преступна", - сказал он.

Президент отметил, что вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом мира о том, что это Альянс, который защищает и защитит.

По его словам, весь восточный фланг НАТО хочет, чтобы США, Германия, Франция или Британия размещали своих солдат в восточных странах Европы вблизи границ РФ.

Зеленский уверен, что после победы Украины союзники будут хотеть, чтобы наши боевые бригады размещались на земле наших соседей, ведь Украина – это страна силы и все это видят.

Таким образом, НАТО будет обеспечивать безопасность Украины, а наши Силы обороны и безопасности будут обеспечивать безопасность и защиту для других членов Альянса.

"Чтобы это стало реальностью, нужно одно - чтобы все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии важных решений. Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на слабого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер. Из-за своей слабости. Поэтому абсурдно оглядываться на такого несостоятельного руководителя такого несостоятельного государства", - отметил президент.

Вступление Украины в НАТО

Украина понимает, что сможет вступить в Альянс только после завершения боевых действий. Однако страна хочет получить политическое решение о поддержке вступления на саммите в Вильнюсе, которое пройдет 11-12 июля. При этом Зеленский считает, что у государства есть все основания для этого.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что Украина ожидает приглашения в НАТО с открытой датой. Кроме того, страна хочет получить гарантии безопасности от членов НАТО.

Также добавим, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что у Путина нет права вето на расширение Альянса, поэтому он не может решать вопрос будущего членства Украины в НАТО.

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