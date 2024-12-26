Путін забрехався про війну проти України: хоче завершити, але обіцяє продовжити

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна нібито прагне завершення війни в Україні. Однак у 2025 році Росія" продовжить досягати всіх цілей спеціальної військової операції".

Як повідомляє РБК-Україна, про це Путін заявив на прес-конференції за підсумками засідання Вищої Євразійської економічної ради

Під час виступу у диктатора запитали, чи може Росія завершувати "конфлікт" у 2025 році.

"Вашими та устами та мед пити. Ми теж прагнемо до завершення конфлікту", - заявив Путін.

Також у нього запитали, що він думає щодо заяв новообраного президента США Дональда Трампа та його команди щодо того, що "конфлікт може бути заморожений за умови відтермінування вступу України до НАТО".

На це Путін відповів, що не знає про що зараз говорять у команді Трампа.

"А хто так говорить? Я не знаю, що зараз говорять у команді обраного президента США. Я знаю, що мені говорив ще 2021 року Байден. Він мені запропонував саме це, відстрочити на 10-15 років, тому що вона зараз не готова. На що я відповів, що, так, вона не готова зараз, але ви її підготуєте і приймете. Для нас яка різниця сьогодні чи через 10 років. Я не знайомий із заявами майбутньої команди, але якщо це так, то яка різниця між чинною адміністрацією і тими пропозиціями, про які ви сказали. Різниці ніякої", - сказав Путін.

Також Путін, коментуючи запитання про плани на наступний рік, заявив, що "буде вирішувати всі завдання СВО".

"Це завдання номер 1. Будемо підтримувати хлопців наших, які борються. Будемо домагатися успіхів на лінії зіткнення", - додав він.

Водночас Путін, імовірно, засумнівався у здатності Росії перемогти у війні. Так, на запитання, чи вірить він у завершення війни у 2025 році російською перемогою, диктатор відповів наступне: "У Бога вірю, а Бог із нами".

Трамп хоче закінчити війну в Україні

Нагадаємо, раніше Трамп заявляв про своє бажання швидко завершити війну Росії проти України. За його словами, він зробить це протягом перших 24 годин свого президентства.

Зокрема, Reuters писало, що у Трампа розглядають три ключові сценарії завершення війни. Пропозиції надійшли від спецпредставника з питань України та Росії Кіта Келлога, віцепрезидента США Джей Ді Венса та ексвиконувача обов’язків керівника розвідки Річарда Греннела. Усі варіанти передбачають заморожування конфлікту по лінії розмежування, що склалася.