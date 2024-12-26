Путин заврался о войне против Украины: хочет завершить, но обещает продолжить

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы стремится к завершению войны в Украине. Однако в 2025 году Россия "продолжит достигать всех целей специальной военной операции".

Как сообщает РБК-Украина, об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета

Во время выступления у диктатора спросили, может ли Россия завершать "конфликт" в 2025 году.

"Вашими и устами и мед пить. Мы тоже стремимся к завершению конфликта", - заявил Путин.

Также у него спросили, что он думает о заявлениях новоизбранного президента США Дональда Трампа и его команды о том, что "конфликт может быть заморожен при условии отсрочки вступления Украины в НАТО".

На это Путин ответил, что не знает о чем сейчас говорят в команде Трампа.

"А кто так говорит? Я не знаю, что сейчас говорят в команде избранного президента США. Я знаю, что мне говорил еще в 2021 году Байден. Он мне предложил именно это, отсрочить на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я ответил, что, да, она не готова сейчас, но вы ее подготовите и примете. Для нас какая разница сегодня или через 10 лет. Я не знаком с заявлениями будущей команды, но если это так, то какая разница между действующей администрацией и теми предложениями, о которых вы сказали. Разницы никакой", - сказал Путин.

Также Путин, комментируя вопрос о планах на следующий год, заявил, что "будет решать все задачи СВО".

"Это задача номер 1. Будем поддерживать ребят наших, которые борются. Будем добиваться успехов на линии соприкосновения", - добавил он.

В то же время Путин, вероятно, усомнился в способности России победить в войне. Так, на вопрос, верит ли он в завершение войны в 2025 году российской победой, диктатор ответил следующее: "В Бога верю, а Бог с нами".

Трамп хочет закончить войну в Украине

Напомним, ранее Трамп заявлял о своем желании быстро завершить войну России против Украины. По его словам, он сделает это в течение первых 24 часов своего президентства.

В частности, Reuters писало, что у Трампа рассматривают три ключевых сценария завершения войны. Предложения поступили от спецпредставителя по вопросам Украины и России Кита Келлога, вице-президента США Джей Ди Венса и экс-исполняющего обязанности руководителя разведки Ричарда Греннела. Все варианты предусматривают замораживание конфликта по сложившейся линии разграничения.