Трамп: ми будемо говорити з Путіним і Зеленським про завершення війни
Обраний президент США Дональд Трамп планує переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Це необхідно для завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трампа.
Трамп знову наголосив, що Зеленський хоче миру. За словами обраного президента США, війна в Україні - "найстрашніша бійня, яку світ бачив з часів Другої світової війни".
Трамп уточнив, що в нього є фотографії полів, де тіла солдатів лежать поверх інших тіл. Такі фото нагадали йому про жахливі фотографії часів Громадянської війни в США 1861-1865 років.
"Цьому потрібно покласти край. І ми намагаємося покласти цьому край. Але ми подивимося. Ми будемо говорити з президентом Путіним і з Зеленським, представниками України. Ми повинні зупинити це. Це кривава бійня", - додав він.
Також обраний президент наголосив, що для завершення війни Росії проти України потрібно укласти угоду.
Плани Трампа
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп неодноразово повторював, що він хоче домогтися завершення війни між Україною та Росією. Зокрема, він вже номінував на посаду спецпредставника щодо України генерала у відставці Кіта Келлога.
Поки що, як зазначав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, конкретного плану щодо завершення війни у Трампа немає.
Сьогодні політик наголошував, що його команда збирається досягти "певного прогресу" в контексті встановлення миру між Україною та Росією.
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