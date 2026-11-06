Путін забрав у японського тютюнового гіганта чотири фабрики в Росії

Йдеться про чотири фабрики, на яких працюють близько 4 тисяч людей. Компанія контролює приблизно 40% російського ринку сигарет.

Згідно з указом Путіна від 5 листопада, частки JTI у чотирьох російських підприємствах передали під управління російської компанії АТ "Промислові активи".

Під контроль потрапили фабрики JTI у Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Липецькій та Ленінградській областях.

Причин такого рішення Кремль в указі не пояснив. Водночас це черговий випадок передачі російській стороні активів іноземного бізнесу, який продовжував працювати в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Які активи JTI перейшли під контроль Росії

Указ стосується чотирьох підприємств японської компанії:

JTI Донський тютюн (JTI Donskoy Tabak) - Ростов-на-Дону;

"Петро" (Petro) - Санкт-Петербург;

JTI Yelets - Липецька область;

Kres Neva - Ленінградська область.

Російський бізнес JTI забезпечує близько 40% місцевого ринку сигарет. На підприємствах та в офісах компанії працюють приблизно 4 тисячі людей.

У Росії компанія виробляє сигарети під міжнародними брендами Winston, Glamour, Camel, LD та Sobranie, а також місцевими марками "Петр І", "Русский стиль" і "Донской табак".

Japan Tobacco International працює на російському ринку з 1999 року. У 2018 році вона придбала місцевого виробника "Донской табак" і стала найбільшим виробником сигарет у країні.

За даними профілю компанії, за понад 20 років Japan Tobacco Group інвестувала в російський бізнес близько 4,6 млрд доларів. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році JTI не залишила російський ринок, але призупинила нові інвестиції у виробництво та маркетинг.

Що кажуть у компанії та Японії

У JTI заявили, що знають про указ диктатора та оцінюють ситуацію і можливі подальші дії. Серед пріоритетів компанії назвали захист інтересів зацікавлених сторін, передусім своїх працівників.

Тим часом японський уряд уже висловив протест Росії дипломатичними каналами та зажадав скасувати це рішення.

Міністр фінансів Японії Сацукі Катаяма наголосила, що Токіо послідовно закликає Москву не порушувати інтереси японських громадян і компаній.

Передача активів JTI відбулася на тлі погіршення відносин між Росією та Японією. Зокрема, нещодавно російські спецслужби затримали японського журналіста Юкі Імаї за підозрою у шпигунстві. Японська сторона відкинула звинувачення.

Які ще іноземні компанії втратили контроль над активами в РФ

JTI стала черговою великою іноземною компанією, російські активи якої Кремль передав під зовнішнє управління.