Путин забрал у японского табачного гиганта четыре фабрики в России

Глава Кремля Владимир Путин передал под государственный контроль российские активы японской компании Japan Tobacco International (JTI), одного из крупнейших производителей сигарет в мире.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Речь идет о четырех фабриках, на которых работают около 4 тысяч человек. Компания контролирует примерно 40% российского рынка сигарет.
Согласно указу Путина от 5 ноября, части JTI в четырех российских предприятиях передали под управление российской компании АО "Промышленные активы".
Под контроль попали фабрики JTI в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Липецкой и Ленинградской областях.
Причины такого решения Кремль в указе не объяснил. В то же время, это очередной случай передачи российской стороне активов иностранного бизнеса, который продолжал работать в РФ после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Указ касается четырех предприятий японской компании:
Российский бизнес JTI обеспечивает около 40% местного рынка сигарет. На предприятиях и в офисах компании работают около 4 тысяч человек.
В России компания производит сигареты под международными брендами Winston, Glamour, Camel, LD и Sobranie, а также местными марками "Петр I", "Русский стиль" и "Донской табак".
Japan Tobacco International работает на российском рынке с 1999 года. В 2018 году она приобрела местного производителя "Донской табак" и стала крупнейшим производителем сигарет в стране.
По данным профиля компании, за более чем 20 лет Japan Tobacco Group инвестировала в российский бизнес около 4,6 млрд долларов. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году JTI не оставила российский рынок, но приостановила новые инвестиции в производство и маркетинг.
В JTI заявили, что знают об указе диктатора и оценивают ситуацию и возможные дальнейшие действия. Среди приоритетов компании назвали защиту интересов заинтересованных сторон, прежде всего своих работников.
Тем временем японское правительство уже выразило протест России по дипломатическим каналам и потребовало отменить это решение.
Министр финансов Японии Сацуки Катаяма подчеркнула, что Токио последовательно призывает Москву не нарушать интересы японских граждан и компаний.
Передача активов JTI состоялась на фоне ухудшающихся отношений между Россией и Японией. В частности, недавно российские спецслужбы задержали японского журналиста Юки Имаи по подозрению в шпионаже. Японская сторона отвергла обвинения.
JTI стала очередной крупной иностранной компанией, российские активы которой Кремль передал во внешнее управление.
Ранее аналогичные решения затронули швейцарский пищевой концерн Nestlé, немецкую торговую сеть Metro, французские ритейлеры Auchan и Leroy Merlin.
Москва объясняет такие шаги ответом на западные санкции и замораживание российских активов за границей.
Формально речь идет о временном управлении, однако иностранные собственники фактически теряют контроль над своими российскими предприятиями без собственного согласия. Путин ранее допускал возможность возврата активов бывшим собственникам при благоприятных условиях.