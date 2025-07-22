"Путін'югенд" у дії: в Росії залучили до роботи на "оборонку" сотні тисяч дітей, - ЗМІ

Російська оборонна промисловість залучила сотні тисяч школярів до розробок озброєння. В першу чергу оборонну промисловість росіян цікавлять дрони та ракети. Програми з розробки та тестування нового озброєння росіяни маскують "освітніми кружками".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російське опозиційне видання The Insider .

Росіяни залучають до роботи над дронами школярів у віці щонайменше від 12 та до 18 років. Зокрема російський проєкт "Берлога", створений у липні 2022 року, "пропустив" через себе понад 800 тисяч учнів російських шкіл та інших освітніх закладів.

Відповідальними за створення цієї системи журналісти називають двох людей: викладача Олексія Фєдосєєва та подругу російського диктатора Володимира Путіна, керівницю російського фонду "Сиріус" Олену Шмельову.

Помічники диявола

Російська оборонна промисловість активно використовує школярів у процесі розробки та тестування зброї. Серед "клієнтів" - АТ "НВО Лавочкіна", ДК "Роскосмос", АТ "Аскон", держкорпорація "Ростех", АТ "Завод Протон", АТ Компанія "Сухий", Росатом та інші військові та близьковійськові компанії. Загалом, понад 80% компаній та організацій, які видають "завдання" школярам, пов'язані з міністерством оборони.

Учасники таких "конкурсних завдань", "змагань" та інших програм, якими замасковані військові проєкти, чудово все розуміють. Вони знають, що їхні розробки будуть вбивати цивільне населення України.

Один зі школярів сказав виданню, що це "цілком усвідомлений вибір" та додав, що дітям нібито нічого не платять. Проте реальна ситуація інша: в обмін за роботу на воєнних злочинців російські школярі отримують реальні бонуси.

Отримати можна багато. Від 10 додаткових балів до ЄГЕ (російський аналог українського зовнішнього незалежного оцінювання, ЗНО, - ред.) до грошових сум та місць у компаніях, які випускають "товари подвійного призначення", читай - працюють на російську оборонку.

Ракети та дрони

Російські школярі "подарували" російській армії доволі велику кількість "наукових досягнень" в області розробки дронів для вбивства українців. Але найголовніше, що цікавить російські військові підприємства - це дрони та ракети. Серед розробок школярів:

система збільшення точності безпілотників;

система відстеження дронів-порушників, яка офіційно розроблялася "у цивільних цілях";

безпілотник, офіційно призначений "для інвентаризації складів";

надважка ракета-носій для програми "морського старту": цей проєкт, на щастя, існує тільки на папері;

безпілотник літакового типу "для постачання вантажів";

інші.

Один зі співрозмовників видання підтвердив, що існує негласне правило: усі "витвори" повинні мати подвійне призначення. В тому числі усе, що пропонують школярі.

Участь дітей у розробці дронів та озброєння намагаються приховувати. По-перше, це величезні репутаційні ризики для підприємства. По-друге - ризик санкцій. Тому школярам рекомендують не згадувати зайвого разу про те, чим вони займаються на замовлення військових. А деякі компанії, які виступають, як організатори "конкурсів", підтвердили: так, роботи ведуться, але неофіційно. Їх нібито взагалі не існує.

"Путін'югенд"

Окрім "Берлоги", яка вирішує завдання пошуку та залучення дітей до військових розробок, мережа мілітаризації дітей охоплює низку інших організацій. Зокрема, існує "Архипелаг", який не приховує військового призначення - дітей там готують на операторів бойових дронів.

Також існує "Зарница" під патронатом "Юнармии" - путінської версії "Гітлер'югенда" (нацистська організація, яка об'єднувала дітей в Третьому рейху, мілітаризуючи їх та виховуючи в дусі вірності фюреру та націонал-соціалістській партії, - ред.). Це військова гра, яка спрямована на підготовку дітей до бойових дій.

Допомагає в цьому також рух "Движение первых", який серед іншого намагається виховати нових бойовиків Кремля з дітей, що залишилися на тимчасово окупованих територіях України. Усі ці організації перебувають під санкціями країн цивілізованого світу.

Росіяни порушують усі міжнародні норми, намагаючись виховати з дітей нову армію. А спроба перетворити українських дітей на бойовиків російських сил взагалі може вважатися воєнним злочином.

Попри все це, у Росії останнім часом намагаються легалізувати залучення дітей до розробки та виробництва зброї та до війни загалом - від виступів російських "політиків" до телевізійних сюжетів.