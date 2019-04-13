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Гаагский трибунал отказался от расследования действий США в Афганистане

Новости » Политика    13.04.2019 - 08:25
Гаагский трибунал отказался от расследования действий США в Афганистане
Фото: военнослужащие США в Афганистане (flickr.com/29thinfantrydivision)

В суде заявили, что прошло слишком много времени и нет надежды на сотрудничество с Афганистаном

Международный уголовный суд (МУС) в пятницу, 12 апреля, сообщил, что отклонил запрос о расследование возможных военных преступлений в Афганистане военными США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В сообщении Гаагского суда сказано, что подобное расследование в настоящее время "не будет служить интересам правосудия".

Также в документе сообщается, что несмотря на достаточные основания для начала следственных действий, однако от начала событий прошло слишком много времени, а сотрудничество потерпевшей страны в этом деле маловероятна.

В МУС отметили, что таким образом надежда на успешное расследование слишком мала.

Отметим, что в ноябре 2017 года представительница обвинения в суде Фату Бенсуда просила судей о мандате расследования возможных преступлений правительственными силами, боевиками "Талибан", а также военнослужащих международной коалиции, включительно с военными США.

Ранее РБК-Украина сообщало, что США отменили визу главному прокурору Гаагского трибунала. США отменили визу прокурору, потому что она расследует возможные военные преступления, совершенные силами США в Афганистане.

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