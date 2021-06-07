Путин вывел Россию из Договора по открытому небу

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу. Это означает, что иностранным разведывательным самолетам запрещаются полеты в воздушном пространстве РФ.
Соответствующий документ опубликован на российском официальном портале правовой информации.
В Кремле объяснили это тем, что ранее США вышли из договора, что нарушило баланс интересов, а также создало угрозу национальной безопасности России.
"В связи с этими обстоятельствами принято решение о выходе Российской Федерации из договора", - говорится в сообщении.
Отметим, Договор по открытому небу - это международный договор, который разрешает свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве.
Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран-участниц ОБСЕ. Целью документа является содействие укреплению доверия между странами через механизмы контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями.
Напомним, в ноябре 2020 года США официально вышли из Договора по открытому небу, заявив, что причиной стало невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого документа.
В мае 2021 года Белый дом уведомил Москву, что Вашингтон не вернется к соглашению.