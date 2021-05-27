Белый дом уведомил РФ, что США не вернутся в Договор по открытому небу
В четверг, 27 мая, администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена проинформировала Россию о том, что США не будут вновь присоединяться к ключевому пакту о контроле над вооружениями. Решение Белого дома не изменится, несмотря на то, что сейчас идет подготовка встречи Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщает Associated Press.
Чиновники США заявили, что заместитель госсекретаря Венди Шерман сообщила россиянам, что администрация Байдена решила не возобновлять действие Договора по открытому небу, который разрешал наблюдательные полеты над военными объектами в обеих странах.
Решение означает, что только один крупный договор по контролю над вооружениями между ядерными державами - новый договор СНВ - остается в силе. 45-1 президент США Дональд Трамп ничего не сделал для продления нового договора СНВ, срок действия которого истек бы в начале этого года, но после вступления в должность Байдена, новая администрация быстро добилась его продления на пять лет и начала рассмотрение вопроса о выходе из договора по открытому небу.
Шерман проинформировал заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о решении США не возвращаться к Договору по открытому небу. Чиновники не были уполномочены обсуждать этот вопрос публично и говорили на условиях анонимности.
Отметим, что Договор по открытому небу - это многостороннее соглашение, позволяющее осуществлять свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.
Договор был заключен 24 марта 1992 года в столице Финляндии представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Среди подписантов были США и Россия.
Напомним, в середине января Министерство иностранных дел России сообщило, что РФ выходит из Договора по открытому небу. В качестве причины выхода указано отсутствие прогресса в устранении препятствия для работы Договора в новых условиях.
22 ноября прошлого года США официально вышли из Договора по открытому небу. В Вашингтоне заявили, что причиной этому стало невыполнение Россией своих обязательств в рамках этого договора.
21 мая бывший президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу. Трамп заявил, что Россия не придерживается соглашения.