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Путін вивів Росію з Договору щодо відкритого неба

Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін підписав закон про денонсацію Договору з відкритого неба. Це означає, що іноземним розвідувальним літакам забороняються польоти в повітряному просторі РФ.

Відповідний документ опубліковано на російському офіційному порталі правової інформації.

У Кремлі пояснили це тим, що раніше США вийшли з договору, що порушило баланс інтересів, а також створило загрозу національній безпеці Росії.

"У зв'язку з цими обставинами прийнято рішення про вихід Російської Федерації з договору", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, договір з відкритого неба - це міжнародний договір, який дозволяє вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі.

Договір був підписаний 24 березня 1992 року в Гельсінкі представниками 23 країн-учасниць ОБСЄ. Метою документа є сприяння зміцненню довіри між країнами через механізми контролю за військовою діяльністю та дотриманням діючих договорів у галузі контролю над озброєннями.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року США офіційно вийшли з Договору щодо відкритого неба, заявивши, що причиною стало невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього документа.

У травні 2021 року Білий дім повідомив Москві, що Вашингтон не повернеться до угоди.

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